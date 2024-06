Defender House riapre e inaugura stagione estiva in Sardegna

PORTO CERVO (ITALPRESS) – Dopo l’inaugurazione dello scorso anno, la Defender House, dal 9 al 28 giugno, torna ad aprire le sue porte in Costa Smeralda per accogliere i propri ospiti in un’oasi modern luxury, dove la spettacolarità della natura rende unico il contesto in cui si colloca. Rocce scolpite dal vento e dalla salsedine che si tuffano nel turchese del mare, profumi di elicriso e mirto che si alzano dalla macchia mediterranea più fitta, avvolgono ed emozionano per poi svelare la Defender House, i cui tratti distintivi perfettamente si coniugano con quelli del brand.

La location, una villa affacciata sull’Arcipelago della Maddalena, è caratterizzata da un’architettura che la rende una naturale espressione del design modernista e sostenibile di Defender, ma anche del nuovo approccio dirompente che sta caratterizzando la strategia del marchio.

Lo spazio incastonato in uno scenario naturale e incontaminato, esalta il dialogo fra interni ed esterni e racconta perfettamente il DNA del brand: distintivo, epico, a tratti eroico, sempre attento al rispetto del territorio.

Come lo scorso anno, un ricco programma di curated experience, di attività indoor e outdoor, offrirà ai clienti, e agli appassionati del brand, l’occasione di immergersi nel mondo Defender. Tra le diverse proposte, sono previste sessioni di wellness e training personalizzate, grazie alla partnership con Technogym, esperienze gourmand, cene stellate, barbecue, e mixology tasting a bordo piscina, accompagnati da raffinati DJ set al calar del sole. La “Sardinia Culinary Experience”, inoltre, immerge gli ospiti nelle tradizioni gastronomiche dell’isola, facendo apprendere la preparazione di prelibatezze tipiche e scoprendo la ricchezza della cultura locale, dei suoi sapori e aromi. Parlando di Defender, impossibile non coinvolgere gli appassionati in esperienze di guida off-road, su percorsi sfidanti, e all’interno di una cava di granito, che possano esaltare le capacità di questa vettura, sempre protagonista di sfide avvincenti, e pronta per “embrace the impossible”. Gli istruttori del Land Rover Experience team, guideranno gli ospiti in questa sfida.

foto: ufficio stampa JLR Italia

