Defender OCTA Black, la rock star 4×4

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Defender OCTA, il vertice delle prestazioni estreme su strada e fuoristrada, mostra una nuova grinta, ancora più audace: Defender OCTA Black. I numerosi dettagli neri della 4×4 ad alte prestazioni conferiscono al modello più resistente, più capace e più lussuoso della famiglia Defender una presenza ancora più mirata e un lusso ancora maggiore. Ben 30 elementi esterni hanno ricevuto finiture nere per questa trasformazione.

La Defender OCTA Black è rifinita in Narvik Black: il nero più autentico della line-up colori Defender. Il Narvik Black è profondo e scuro, con una finitura lucida di serie, possibile la personalizzare l’esterno di OCTA Black scegliendo in opzione una pellicola protettiva opaca.

Le piastra paramotore e le soglie posteriori sono verniciate a polvere in Satin Black, gli occhioni di recupero esposti sono in Satin Black, mentre sono Gloss Black il tappo dell’occhione anteriore e i quattro terminali di scarico, per offrire una finitura a contrasto. L’ovale Land Rover sulla griglia è nero con scritta in argento scuro.

Anche gli elementi del sottoscocca presentano una finitura Gloss o Satin Black, inclusa la copertura del silenziatore e della scatola centrale, e il gancio di traino estraibile elettricamente opzionale.

E’ disponibile una scelta di cerchi forgiati da 20 pollici o Gloss Black da 22 pollici, con tappi centrali neri e scritta Defender in Shadow Atlas, mentre le pinze dei freni Gloss Black presentano una scritta Sentient Silver a contrasto.

Per completare l’impattante look esterno scuro, gli interni della Defender OCTA Black elevano il lusso robusto a un nuovo livello. E’, per la prima volta , disponibile sulla Defender la pelle Ebony Semi-Aniline con KvadratTM, che dona una finitura morbida e tattile ai sedili Performance. Questi presentano un esclusivo motivo traforato con nuovi dettagli di cuciture sui cuscini degli schienali, mentre gli schienali e le cerniere dei braccioli sono rifiniti in Carpathian Grey.

Sul cruscotto, la traversa a vista è verniciata a polvere Satin Black, mentre è possibile scegliere una finitura opzionale Chopped Carbon Fiber per i dettagli interni.

“Non si può negare la presenza e la personalità della Defender OCTA: è la Defender più alta e larga, che per questo può affrontare terreni ancora più estremi. La Defender OCTA Black innalza l’asticella a un livello superiore. Sappiamo che i nostri clienti amano dare alle loro Defender finiture completamente nere; quindi, i nostri designer hanno applicato questo principio a ogni superficie possibile – dentro e fuori – per creare sulla Defender OCTA un lusso ancora più robusto” dichiara Mark Cameron, Managing Director di Defender.

La Defender OCTA è la più prestazionale dell’inarrestabile famiglia Defender, grazie a un V8 biturbo da 4,4 litri e 635 CV, alle innovative sospensioni 6D Dynamics, ai sedili Body and Soul e alla modalità dedicata OCTA per l’off-road ad alte prestazioni. I sedili Body e Soul (BASS), consentono a coloro che si trovano nella prima fila dei sedili Performance di sentirsi immersi nella musica che stanno ascoltando. Infatti, questa eccezionale tecnologia vibro-acustica ad alta fedeltà, sviluppata in collaborazione con il leader del settore SUBPACTM, utilizza i segnali audio del Meridian Surround Sound System da 700 W con 15 altoparlanti, ed incorpora lo stesso software di ottimizzazione IA utilizzato dai migliori artisti e compositori del mondo.

La Defender OCTA Black beneficia dei recenti miglioramenti apportati alla gamma Defender, tra cui un nuovo design dei fari con grafica originale rivista e luci posteriori a filo con lenti fumè. All’interno, un touchscreen più grande, da 13,1″ offre un controllo ancora più intuitivo dell’infotainment.

La Defender OCTA Black si aggiunge all’attuale Defender OCTA, che è ora disponibile in due nuove colorazioni – Sargasso Blue e Borasco Grey – oltre a Charente Grey e Petra Copper. Un Wrap Bianco Opaco Patagonia sarà disponibile a partire dalla fine del 2025. efender è il partner automobilistico ufficiale di Oasis Live ’25, e trasporta la band britannica nel tanto atteso tour mondiale, che inizia oggi.

foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).