Delusione Ferrari in Brasile, i piloti reagiscono sui social. Leclerc “Daremo tutto, come sempre”, Hamilton “Non mi arrenderò”

| 11 Novembre 2025 11:35 | 0 commenti

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “È importante che i piloti si concentrino a guidare e parlino meno. Davanti a noi abbiamo gare importanti e non è impossibile ottenere il secondo posto“. Così ieri mattina John Elkann dopo il complicatissimo Gp del Brasile per la Ferrari.

Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno affidato ai social le loro considerazioni, due risposte indirette al richiamo del presidente di Stellantis. “Weekend molto difficile a San Paolo. È deludente tornare a casa con quasi zero punti per la squadra in un momento critico della stagione e con la lotta per il secondo posto nel campionato costruttori ancora aperta. Da ora in poi la strada è in salita ed è chiaro che solo l’unità può aiutarci a ribaltare la situazione nelle ultime tre gare. Daremo tutto, come sempre”, le parole di Leclerc che richiama alla coesione di gruppo, garantendo il consueto massimo impegno. “Sostengo il mio team. Sostengo me stesso. Non mi arrenderò. Né ora, né mai. Grazie sempre Brasile”, il post di Lewis Hamilton.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

