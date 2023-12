Difesa, Crosetto: in Polonia ottimo incontro con Zalewski

Malbork (Polonia), 23 dic. (askanews) – “In Polonia ottimo incontro con il Vice Ministro della Difesa polacco Pawel Zalewski che ha espresso apprezzamento per impegno Difesa italiana nel Paese e grande interesse a portare avanti iniziative comuni ambito militare, industriale e in organizzazioni internazionali”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto in un tweet.

Il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha visitato oggi il Comando Operativo di Vertice Interforze si è collegata con i militari impegnati nelle diverse operazioni. Tra queste il “Marceglia” dove a bordo si trovava il ministro Crosetto.