Difesa Ue, Meloni: da Consiglio ok a proposta Italia modello InvestEu

Bruxelles, 20 mar. (askanews) – “Nell’ambito della competitività si parla anche dell’unione dei mercati di capitali, fondamentale per attrarre capitali privati e la cosa forse migliore è che nelle conclusioni si fa riferimento alla proposta italiana di usare” il modello “InvestEu per le spese per la difesa. Si va verso un piano più ampio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo.