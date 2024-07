Dl liste attesa, Schlein: decreto vuoto, smantellano sanità

Roma, 16 lug. (askanews) – Quello sulle liste di attesa è un “decreto vuoto”, il vero obiettivo del governo è lo “smantellamento della sanità pubblica”. Lo ha detto in conferenza stampa la segretaria Pd Elly Schlein. “Lavorano in quella direzione, lo smantellamento della sanità pubblica: 21mila medici sono andati all’estero, moltissimi sono andati al privato… Il governo non può fare finta di nulla”.

La leader Pd attacca quella che definisce “la presa in giro di chi arriva a 5 giorni dalle elezioni europee e racconta agli italiani di poter accorciare le liste di attesa senza metterci un euro. E’ passato un mese e il decreto-fuffa è già diventato il decreto-zuffa, dentro la maggioranza e con le regioni. C’è qualcosa che non va nel rapporto tra questo governo e la sanità pubblica”.