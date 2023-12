Doncic nella storia Nba, 50 punti e vittoria in casa phoenix

ROMA (ITALPRESS) – Il Christmas Day NBA si è concluso con la vittoria dei Dallas Mavericks in casa dei Phoenix Suns per 128-114 e con uno strepitoso Luka Doncic. Ben 50 i punti segnati a Phoenix dallo sloveno che ha, così, tagliato il traguardo dei 10.000 punti in carriera, raggiungendo Rick Barry al terzo posto tra le migliori performance in una partita del Christmas Day. A condire una partita da ricordare per Doncic ci sono anche 15 assist, 6 rimbalzi, 4 palle recuperate e 3 stoppate. Vittoria anche Miami Heat in casa contro i Philadelphia 76ers 119-113 e anche qui grazie a una performance da record. Quella di Jaime Jaquez Jr. che con i suoi 31 punti è entrato nella storia degli esordi più spettacolari in un Christmas Day NBA. Solo altri sei rookie hanno fatto meglio dell’ala di Miami.

