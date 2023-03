Doppio oro Italia ai mondiali di Winter Triathlon

SKEIKAMPEN (NORVEGIA) (ITALPRESS) – L’Italia del triathlon continua a brillare in Norvegia. Dopo l’argento conquistato da Mattia Tanara tra gli Under 23, la spedizione azzurra porta a casa due ori dal Mondiale di winter triathlon. Il primo lo firma Riccardo Giuliano, che si laurea nuovo campione del mondo junior nella gara che si è svolta stamattina a Skeikampen, in Norvegia, mentre nella prova femminile Emilia Monica Cappelletti sfiora il podio, piazzandosi al quarto posto. Poi è la volta di Sandra Mairhofer, andata a vincere in splendida solitudine. L’azzurra, in una mattinata caraterizzata da un’abbondante nevicata ed un forte vento, è andata via fin dalla prima frazione di corsa, conclusa con un vantaggio di circa un minuto sulle più immediate inseguitrici, e ha poi incrementato il proprio margine, dando sempre l’impressione di essere in assoluto controllo della situazione. La frazione conclusiva sugli sci si è così trasformata in un’autentica passerella trionfale per questa straordiaria campionessa, che è andata a vincere la medaglia d’oro mondiale con un vantaggio di 4’21” sulla norvegese Ingrid Lorvik e di 8’34” sull’austriaca Carina Wastle.

– foto ufficio stampa Fitri –

