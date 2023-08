Dossieraggio, Crosetto: attendo fiducioso accertamenti magistratura

Roma, 3 ago. (askanews) – “Attendo fiducioso gli accertamenti della magistratura su questa torbida vicenda”. È quanto ha affermato in una dichiarazione il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando l’indagine della procura di Perugia su un presunto dossieraggio abusivo su politici, manager e persone esposte nel cuore della procura nazionale Antimafia.

“Oggi ho letto, su alcuni quotidiani, l’evoluzione di un’indagine giudiziaria nata grazie a una mia denuncia del 31 ottobre 2022”, ha affermato Crosetto, “È emersa l’esistenza di un tentativo di condizionare la composizione del nuovo governo attraverso l’acquisizione illecita e la diffusione strumentale di notizie false per attaccarmi. Un sistema di dossieraggio illegittimo. A parte la grave fuga di notizie, mentre l’indagine è ancora in corso, che rischia di inficiare il grande lavoro fatto prima dalla procura di Roma e ora da quella di Perugia, considero gravissimo che pezzi dello Stato possano aver lavorato deliberatamente per indebolire le istituzioni e perseguire interessi evidentemente opachi. Confido che, una volta tanto, la volontà di arrivare fino in fondo per fare chiarezza sia condivisa da tutti i livelli istituzionali e da tutte le forze politiche”.

“Attendo fiducioso gli accertamenti della magistratura su questa torbida vicenda”, ha concluso il ministro della Difesa.