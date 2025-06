Dreher: la birra cambia look, rispettando la tradizione

Taranto, 17 giu. – Dreher, annuncia un ambizioso rilancio che parte dal Sud Italia, la sua terra d’origine. Heineken Italia ha svelato un piano di rinnovamento graduale che mira a riportare Dreher al centro dell’attenzione, con una nuova immagine e una serie di iniziative pensate per coinvolgere vecchi e nuovi consumatori. Il primo passo di questa trasformazione è il restyling grafico delle sue referenze principali, Dreher L’Originale e Dreher Radler. La nuova veste punta a valorizzare l’heritage del brand, mantenendo vivi i suoi simboli storici: il sole, i colori vivaci e il celebre cameriere.Ilaria Zaminga, External Communication Manager Heineken Italia, ha dichiarato: “Noi produciamo in Italia da 50 anni, dal 1974, e siamo partiti proprio da questo birrificio di Massafra che è un fiore all’occhiello del nostro gruppo. Dreher è una birra iconica, unica, dal gusto particolare, apprezzato in tutta Italia con una personalità goliardica, solare. È una birra che ha fatto la storia in Italia anche per le sue campagne di comunicazione iconiche. Oggi torniamo con un’immagine rinnovata e con numerose novità”. La vera novità è l’edizione limitata “L’Adorata”, un omaggio al Sud Italia. Disponibile esclusivamente per quest’anno e solo nel Sud.Michela Filippi, Marketing Director Heineken Italia, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Stiamo parlando di un restyling della nostra iconica marca Dreher. Un restyling che però parte dall’eredità, dalla tradizione di questa marca che, soprattutto nel Sud Italia, ha con i consumatori un forte legame e rappresenta l’espressione più pura di quei valori della solarità, dell’accoglienza, dell’essere goliardici, che si sposano perfettamente con la birra, con l’estate e con i caratteri di noi italiani”. Dreher, inoltre, punta a coinvolgere il pubblico con eventi e attività sul territorio. L’estate sarà animata tra le spiagge pugliesi all’insegna di giochi, degustazioni e momenti di pura allegria.”Porteremo in alcune località del Sud Italia il ‘Portaci da Bere On Tour’: una serie di eventi per celebrare l’animo goliardico di Dreher animando alcune spiagge e lungomari pugliesi con momenti di degustazione, ironia e spensieratezza in pieno stile Dreher”, ha aggiunto Michela Filippi. Questo rilancio non è solo un tributo al passato, ma anche un passo verso il futuro. Dreher è pronta a conquistare una nuova generazione, sempre con il sorriso e un brindisi alla mano.