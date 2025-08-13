Due reti alla Next Gen per la Juventus, Elkann promette “Il nostro obiettivo è vincere”

TORINO (ITALPRESS) – Seconda vittoria consecutiva per la Juventus di Igor Tudor, il test amichevole contro la Next Gen – allo Juventus Stadium – è stato vinto dai bianconeri grazie ai gol di Douglas Luiz e Dusan Vlahovic. Ironia della sorte, le due reti sono arrivate da due esuberi e possibili partenti: al quarto d’ora il brasiliano ha sbloccato il punteggio, il serbo al 33′ ha siglato la rete del definitivo 2-0. Non sono mancati i fischi per l’ex Fiorentina che pochi minuti prima aveva sbagliato un gol facile davanti alla porta. Il secondo tempo, invece, è durato pochi minuti (per un totale di 52 minuti), i tifosi bianconeri hanno invaso il campo come di consueto, un’abitudine già vista in passato durante le amichevoli a Villar Perosa.

Presente John Elkann, intervenuto al termine della prima frazione: “C’è tanta passione, amore, e fede juventina in questo stadio, ma anche in chi segue da casa, la squadra lo sente. L’obiettivo della Juventus è quello di vincere”. Prima dell’ingresso in campo delle due squadre è intervenuto anche Igor Tudor: “Benvenuti a casa nostra. Complimenti a tutti per essere venuti qua con questo caldo, perché questo significa amore. Posso promettere che questi ragazzi daranno tutto, sempre. Con voi vicini possiamo fare grandi cose”.

Il capitano bianconero Manuel Locatelli ha invece citato Gianluca Vialli: “Luca è stato una persona e un capitano incredibile, c’è una sua frase scritta nelle nostre mura ‘Con il lavoro di squadra si vince’, questo è quello che dobbiamo essere noi, il nostro obiettivo è tornare a vincere con questa maglia. Forza Juve”.

Non sono mancate le indicazioni per il tecnico dei bianconeri, di sicuro la Juventus dovrà risolvere il caso Vlahovic: al momento il serbo blocca il mercato in entrata e ha già comunicato di voler restare fino a scadenza, non accettando eventuali destinazioni. Non è escluso però che possa esserci un nuovo tentativo nelle prossime settimane o addirittura una risoluzione dell’accordo che scadrà a giugno 2026. Sabato sera l’ultima amichevole, alle ore 20.45, ci sarà la sfida contro l’Atalanta, gara valida per il trofeo Bortolotti.

