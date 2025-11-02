Durant trascina Houston in casa Celtics nella notte Nba, Banchero fa volare Orlando

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Kevin Durant trascina Houston e i Rockets così dominano in casa Celtics: a Boston, Durant segna 26 punti e si permette il lusso di riposare per l’intera quarta frazione. Nel 128-101 finale da segnalare anche la “quasi” tripla doppia di Alperen Sengun, autore di 16 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. Nella notte Nba, a sorpresa Sacramento vince a Milwaukee per 135-133: le principali firme sono quelle di Zach LaVine e DeMar DeRozan, 60 punti in due, che hanno vanificato la corsa dei Bucks che, sotto per 108-102 all’inizio dell’ultimo quarto, si erano portati sul 133-132 grazie alla tripla di Miles Turner a 51 secondi dalla fine. Sconfitta dunque per Giannis Antetokounmpo (26 punti, con 11 rimbalzi e 8 assist) e compagni. Julius Randle mette a segno 30 punti e guida i Minnesota Timberwolves alla vittoria per 122-105 sui Charlotte Hornets, primo sorriso dall’infortunio di Anthony Edwards, out per problemi muscolari. Donte DiVincenzo e Naz Reid hanno messo a referto 18 punti ciascuno, Rudy Gobert 14 punti e 15 rimbalzi.

Agli Hornets, alla terza sconfitta di fila, non sono bastati i 30 punti di Miles Bridges e i 18 di LaMelo Ball. Un Paolo Banchero in grande spolvero agevola la vittoria dei Magic contro i Wizards: 125-94 il finale, netto il successo ottenuto da Orlando con Banchero che si regala 28 punti e 11 rimbalzi, con 9 su 15 dal campo e 3 su 6 da tre punti in 26 minuti. E’ la quarta doppia doppia per lui. C’è anche lo zampino di Wendell Carder Jr e Franz Wagner nel successo (il secondo di fila) di Orlando. Per Washington altra caduta: contro i Magic sono 11 le partite consecutive perse. Finalmente Pacers! Indiana, finalista la scorsa stagione, interrompe la serie di 5 sconfitte di fila e conquista il primo successo stagionale battendo 114-109 i Warriors. Nonostante numerose assenze, è salito in cattedra Quenton Jackson infilando 25 punti e 10 assist. Nella trasferta di Città del Messico sorrisi per Detroit, che si aggrappa alle doppie doppie di Cade Cunningham e Jalen Duren per superare Dallas 122-110 davanti ai 20.385 spettatori dell’Arena CDMX. Brutte notizie intanto per Atlanta: gli Hawks perdono infatti per almeno un mese Trae Young per un infortunio al ginocchio.

