“È Naturale” nuovo singolo di Francesca Michielin feat. Planet Funk

Milano, 16 set. (askanews) – Un potente riff di chitarra spalanca le porte di È Naturale, il nuovo singolo di Francesca Michielin feat. Planet Funk, fuori da venerdì 19 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy.

Scritto e composto dalla stessa Francesca con Federica Abbate, Francesco Catitti, Jacopo Ettorre e i Planet Funk (Dan Black, Alex Neri, Marco Baroni), È Naturale, il nuovo singolo di Francesca Michielin feat. Planet Funk vede Francesca collaborare per la prima volta con il collettivo internazionale multiplatino Planet Funk e la carismatica voce di Dan Black. Il brano segna un incontro inedito tra l’anima rock e viscerale di Francesca e le sonorità elettroniche dei Planet Funk, che hanno inoltre firmato anche la produzione del brano curata da Alex Neri per Planet Funk Production.

Ho cominciato questo percorso di riaffermazione di me stessa scegliendo di proporre al pubblico i miei lavori più personali e “È Naturale” è una continuazione di questo racconto. Si ritorna alla dimensione dell’infanzia, a quando ascoltavo “The illogical consequence” dei Planet Funk con il lettore cd e sognavo di fare la musicista. È incredibile come crescendo ho ritenuto il fatto di “sognare” come qualcosa per ragazzini, quando invece era il motore di tutto. Ho passato gli ultimi anni ad autosabotarmi, insicura di me stessa, perché senza rendermene conto chiedevo agli altri di dirmi come dovevo essere. E allora ho chiesto alla Band (colonna sonora della mia infanzia) di seguirmi in una canzone che ammette che sì, una volta io ero più naturale, ma ammettendolo, posso ricominciare ad esserlo ogni giorno di più. – racconta Francesca.

Nel testo, dove le strofe in italiano si alternano al ritornello in inglese, si intrecciano vividi ricordi: le sere passate stesi sul marciapiede, il suono delle cicale e la nostalgia di quella leggerezza e libertà che era così naturale. “È Naturale” unisce fragilità e forza, intimità e impatto con la realtà, fino a esplodere in un mix trascinante di rock ed elettronica

“È Naturale” arriva a poche settimane da Tutto in una notte – Live 2025, il concerto-evento che il 4 ottobre vedrà protagonista Francesca. In compagnia di Bruno Belissimo, Carmen Consoli, Carl Brave, Coma_Cose, Dardust, Emma, Fedez, Fiorella Mannoia, Fudasca, Gaia, Giorgio Poi, Irama, Levante, Margherita Vicario, Maria Antonietta, Max Gazzé, Mecna, Tommaso Paradiso, Tredici Pietro e Vasco Brondi, Francesca debutterà per la prima volta nell’iconica venue e condividerà con il pubblico un intenso diario live per ripercorrere i momenti più significativi dei suoi primi 30 anni di vita, metà dei quali vissuti sul palcoscenico.