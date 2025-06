E’ uscito il video di “Indipendente”, nuovo singolo di Emma Nolde

Milano, 10 giu. (askanews) – E’ uscito il video ufficiale di “Indipendente”, nuovo singolo della giovane perla del cantautorato italiano Emma Nolde che esorta al cambiamento e a scendere in campo per un futuro migliore – «abbiamo nuovi valori / tra poco tempo sarà il nostro turno e mescoleremo i colori» -, un tema di grande attualità in considerazione delle poche ore di distanza da uno dei momenti di massima espressione di democrazia del nostro Paese.

Riflettendo sulle difficoltà del raggiungere quell’indipendenza che l’età adulta implica e richiede, “Indipendente” non è solo l’inno generazionale di quei giovani che si sono trovati scaraventati nel pantano di un precariato perenne e disilluso, dove aspirazioni e incertezze sono in costante tensione tra loro, ma è la voce di tutti coloro che cercano attivamente il cambiamento per un futuro migliore.

Il video è diretto da Mòndeis (Asia Jennifer Lanni & Nicola Bussei) e coreografato da Alessandra Dolcetti per enfatizzare la body percussion su cui poggia la ritmica del brano.

Pubblicato da Carosello Records e disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso mercoledì 4 giugno, “Indipendente” è il primo singolo con cui la cantautrice toscana, classe 2000, dà seguito al grande riscontro di pubblico e critica dell’album “NUOVOSPAZIOTEMPO”, acclamato tra i migliori album del 2024, in un periodo di grande crescita e importanti traguardi per l’artista.

Spotify l’ha scelta tra i sei talenti dell’anno per il programma globale SPOTIFY RADAR 2025 volto al supporto dei più promettenti artisti emergenti di tutto il mondo. Ha inoltre pubblicato le preziose collaborazioni con Niccolò Fabi, bnkr44 & Tedua, Dente e Giovanni Toscano, mentre Brunori Sas l’ha coinvolta come ospite speciale nei concerti di Roma e Milano.

Emma Nolde racconta così la scelta di questo singolo: «Per le canzoni che escono isolate da un album vengono solitamente scelti i pezzi più orecchiabili e semplici a un primo ascolto. Però succede che la maggior parte delle persone si perde per strada tutta una serie di sfumature musicali che esistono. Per me è importante ritagliare dei momenti in cui la scelta delle canzoni che faccio uscire singolarmente non si regge su ciò che è più semplice, ma su quello che mi entusiasma di più in quel momento, su quello che sento che parla di una tematica che risuona con me, che ci fa venire anche un po’ di mal di pancia da novità; su quello che viene fuori da sperimentazioni musicali, da giochi come la body percussion di questo brano, che mi divertono.

“Indipendente” è una scelta che risuona con me adesso più che mai e che musicalmente mi diverte tantissimo».

Prosegue anche il Nuovospaziotempo Tour, ora giunto alla sua stagione estiva con un nuovo calendario fitto di appuntamenti live in tutta Italia a partire dallo scorso 24 maggio con l’atteso ritorno al MI AMI Festival, quest’anno per la prima volta come headliner del festival, e la partecipazione a El Galactico Festival ideato dai Baustelle, dove Emma ha presentato dal vivo il nuovo singolo “Indipendente”.

Il Nuovospaziotempo Tour sarà l’occasione per vedere Emma Nolde, una delle voci più autentiche e apprezzate del nuovo cantautorato, incontrare il pubblico attraverso i brani più amati dei suoi tre album “Toccaterra”, “Dormi” e “Nuovospaziotempo”. Tra attimi di delicata emotività e impeti di travolgente energia, le interpretazioni di Emma raggiungono il cuore di ogni età, parlando alle esperienze di vita di ciascuno e dando prova di come la musica dal vivo possa essere uno spazio di inclusione, verità e bellezza.

Prodotto da Locusta, il tour estivo vede salire sul palco Emma Nolde alla chitarra, synth e piano, accompagnata da Marco Martinelli alla batteria e ukulele, Andrea Beninati al violoncello, percussioni, piano e basso, Francesco Panconesi al sax, piano, synth e cori, e in alcune date anche da Federica Sutera al basso.

Nuovospaziotempo Tour – Calendario in aggiornamento:

21 giugno – Fiorenzuola D’Arda (PC) – VUSA! Fest

27 giugno – Salerno – Limen Salerno Festival

28 giugno – Cervia (RA) – CaterRaduno – NUOVA DATA

2 luglio – Loano (SV) – Unipol Cubo Live

3 luglio – Torino – Flowers Festival

4 luglio – Montespertoli (FI) – RockUnMonte

5 luglio – Soliera (MO) – Arti Vive

10 luglio – Pisa – Giardino Scotto

11 luglio – Bergamo – NXT

14 luglio – Treviso – Suoni di Marca Festival

20 luglio – Roma – Spaghetti Festival

21 luglio – Ancona – Spilla c/o Anfiteatro Romano – NUOVA DATA

25 luglio – Assisi (PG) – Riverock

26 luglio – Schio (VI) – NEXT PLEASE! Festival

19 agosto – Brescia – Festa di Radio Onda D’Urto

21 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Transumare Fest

22 agosto – Colle Val D’Elsa (SI) – Piazza Unità dei Popoli – NUOVA DATA

28 settembre – Bologna – Tutto Molto Bello c/o Lovomotiv – NUOVA DATA

Biglietti e maggiori informazioni sul sito di Locusta: https://www.locusta.net/emmanoldetourestivo2025