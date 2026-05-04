eBay, scalata GameStop: maxi-offerta da 55,5 miliardi dollari

Roma, 4 mag. (askanews) – GameStop ha presentato una proposta non vincolante per acquisire il 100% di eBay a un prezzo di 125 dollari per azione, 50% in contanti e per il 50% in azioni ordinarie. Lo ha comunicato il colosso in una nota.

L’offerta rappresenta un premio del 46% rispetto al valore del titolo del 4 febbraio 2026, data in cui GameStop ha iniziato a costruire la propria partecipazione del 5% nel marketplace.

L’operazione, valutata circa 55,5 miliardi dollari, punta a una radicale ottimizzazione operativa. GameStop prevede riduzioni di costo per 2 miliardi di dollari entro il primo anno, intervenendo su marketing e sviluppo prodotto.

Il piano strategico mira a sfruttare le 1.600 sedi retail di GameStop negli Stati Uniti per offrire a eBay una rete nazionale di logistica, autenticazione e commercio live.

Ryan Cohen, che assumerà la guida della società combinata come Ceo, ha già guidato il turnaround di GameStop portandola da una perdita di 381 milioni di dollari nel 2021 a un utile netto di 418 milioni di dollari nell’esercizio 2025.