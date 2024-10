Roma, 8 ott. (askanews) – Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi il neo ministro dell’Economia della Francia, Antoine Armand, con una bilaterale in occasione dell’Ecofin in Lussemburgo. Al centro della riunione, cordiale e costruttiva, riporta il Mef con un messaggio via X, la situazione economica dei due paesi. Ribadita l’amicizia e la sintonia tra i due Paesi.