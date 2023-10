Election day Italia Viva, Renzi diventa presidente con voto on line

Roma, 14 ott. (askanews) – Election day sul web domani per Italia Viva, chiamata al voto on line sui social Iv per eleggere Matteo Renzi presidente nazionale al posto di Ettore Rosato, in una sorta di primo congresso nazionale virtuale che battezza l’elezione diretta del leader. In parallelo al nuovo presidente nazionale saranno eletti direttamente dagli iscritti a Italia Viva i primi presidenti regionali e provinciali del partito. I risultati del voto on line saranno comunicati lunedì.

“In merito al congresso di Italia Viva che si svolgerà domani, Matteo Renzi voterà online poiché si è preregistrato.

Lunedì mattina comunicheremo sul sito i risultati di tutte le elezioni provinciali, regionali, nazionale”, ha informato con una nota Italia Viva.