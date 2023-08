Elettra Lamborghini madrina della prima “Pride Run” d’Italia

Roma, 3 ago. (askanews) – Sport e diritti civili a Padova corrono assieme. Sabato 2 settembre gli organizzatori della Pink Run e il Pride Village Virgo uniscono le forze per dare vita alla “Pride Run” evento ludico-sportivo in favore dell’inclusività, dei diritti civili e della solidarietà.

Suddivisa in tre percorsi, la corsa partirà alle 17 da Piazza Garibaldi, coinvolgerà il centro cittadino per arrivare al Pride Village Virgo, alla Fiera di Padova, dove la giornata si concluderà con il live show di Elettra Lamborghini, madrina dell’evento, e il djset dei Disco NoveZeroNove con Luca Morris, Lady Brian, Igor S, Paolo Cecchetto e Nando. Per informazioni e iscrizioni: https://priderun.it

L’evento unisce due importanti realtà cittadine: la Pink Run, che da oltre quattordici anni organizza l’evento running per beneficenza per sole donne e il Pride Village Virgo, il grande Festival LGBTQIA+, che da sedici anni porta alla Fiera di Padova ogni anno centinaia di migliaia di visitatori.

L’idea è stata accolta con entusiasmo dalle autorità: “Padova è sempre stata una città accogliente e aperta e quindi mi fa grande piacere che sia la prima città a ospitare questa manifestazione, di dimensione nazionale, che mette insieme un evento sportivo con solidarietà, diritti e inclusione. – dichiara Sergio Giordani, sindaco di Padova – Mi piace anche che l’iniziativa sia il frutto della collaborazione tra due realtà profondamente radicate nella nostra città, capaci da una parte di inventare la Pink Run che si corre da oltre 10 anni e dall’altra il Pride Village, che è il più grande festival LGBTQIA+ del nostro Paese a dimostrazione, come dico sempre, che facendo squadra si raggiungono traguardi inimmaginabili. È una manifestazione all’insegna dello sport dell’amicizia, della voglia di stare insieme senza pregiudizi. Una giornata di festa per tutte e tutti come la città di Padova ha dimostrato di saper organizzare ed ospitare in diverse occasioni e che sono certo sarà un grande successo non solo per il numero dei partecipanti ma per lo spirito che la anima”.

Una manifestazione non competitiva aperta a tutti, a partire dalla passeggiata a partecipazione gratuita di 1 km ribattezzata dagli organizzatori con l’hashtag #untaggable, “senza etichette.

I più sportivi potranno iscriversi invece alle corse da 5 o da 10 km, che attraverseranno il centro cittadino, per arrivare anch’essi alla Fiera di Padova.

A sostegno dell’iniziativa è voluto intervenire anche Virgo Fund, già patrocinatore del Pride Village Virgo. La Pride Run è organizzata da IL QUBO Srl con il patrocinio del Comune di Padova e di Virgo Fund. Partner: Eau de Milano, Virgo Cosmetics Milano, Red Bull.