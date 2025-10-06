X
Elezioni regionali, riaperte le urne in Calabria: si vota fino alle 15

6 Ottobre 2025

Italpress, Calabria Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – Riaperte le urne alle ore 7:00 per le elezioni del Presidente della Regione Calabria e del Consiglio Regionale. Si vota fino alle alle 15. Poi subito lo spoglio delle schede. Sono chiamati al voto 1.888.368 elettori nelle 2.406 sezioni nelle cinque province. Tre i candidati alla presidenza: il governatore uscente Roberto Occhiuto per il centrodestra, con il sostegno di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, “Sud chiama Nord”, delle liste “Occhiuto presidente” e “Forza Azzurri”. Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, per il centrosinistra, con l’appoggio del proprio partito, del Pd, di Alleanza Verdi-Sinistra, Italia Viva e delle due liste “Democratici e Progressisti” e “Tridico presidente”. Terzo candidato è Francesco Toscano di “Democrazia Sovrana e Popolare”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

