Elisa Sighicelli al Poldi Pezzoli: fotografie come da un abisso

Milano, 24 feb. (askanews) – Ancora una volta Elisa Sighicelli, una delle artiste più consapevoli della scena contemporanea, ci mostra quelle che potremmo definire, ma senza alcuna retorica visuale, le trasfigurazioni della fotografia, la sua aderenza concettuale a un’idea forte di pratica artistica. Al Museo Poldi Pezzoli di Milano è aperta la mostra “Vitroepifanie”, che nasce dalla reinterpretazione della collezione di vetri antichi del museo stesso.”Il mio intento non era documentaristico di rappresentare la realtà – ha detto Sighicelli ad askanews – ma in qualche modo di prendere come punto di partenza questi oggetti straordinari e cercare di trasfigurarli e trasformarli in una nuova realtà, diciamo”.Il punto della realtà, e della ricreazione della realtà, è centrale in tutta la pratica mimetica dell’artista torinese, che in questo caso costruisce delle immagini quasi impossibili da collocare nello spettro del conosciuto, che generano quella che a tutti gli effetti è anche una installazione.”Questo soggetto – ci ha detto ancora Elisa Sighicelli – è coperto come da un filtro sfuocato, che in realtà sono altri vetri, cioè bicchieri calici, alzatine, che in qualche modo nascondono il punto di fuoco della foto, per cui si creano diversi piani spaziali e questi vetri essendo trasparenti colgono la luce ed è un po’ come se fossero delle creature che emergono da una profondità, da un abisso”.La mostra è ospitata nella Stanza del Collezionista del Poldi Pezzoli e crea un contrappunto vibrante con la collezione, di cui le fotografie, alla fine, restituiscono una interpretazione inedita.