Eminem ha pubblicato The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)

Milano, 13 lug. (askanews) – Eminem ha finalmente pubblicato il suo nuovo album “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”, da ora disponibile su tutte le piattaforme digitali (in Italia esce per Emi Records Italy/Universal Music Italia).

Si tratta del 12° album in studio del rapper, che arriva dopo 4 anni dal precedente “Music to Be Murdered By” (2020), che ha debuttato alla 1° posizione della Billboard 200, segnando la 10° n.1 dell’artista nella popolare classifica americana (un traguardo storico).

“The death of Slim Shady è un concept album, dunque, se ascoltate le tracce non nell’ordine in cui sono state pensate, potreste non capire il tutto.” – ha raccontato Eminem.

L’album è stato anticipato da un folle trailer cupo, dark e “demoniaco”, nella tradizione dei migliori film horror e dai singoli “Houdini”, in testa a tutte le classifiche mondiali e “Tobey” con Babytron e Big Sean, di cui è stato recentemente pubblicato il videoclip.

Se nel video di “Houdini” l’artista si travestiva da Robin e omaggiava gli esordi di Slim Shady, nella clip di “Tobey” arriva ad uccidere il suo “doppio” con una motosega.

“Houdini” continua ad essere tra i brani più ascoltati al mondo e presente in tutte le classifiche globali. In Inghilterra è già uno dei singoli più venduti dell’anno, debuttando direttamente alla #1 e configurandosi come il primo singolo solista di Eminem ad andare alla prima posizione dai tempi di “Like Toy Soldiers” 19 anni fa. Il brano è andato alla #1 posizione nelle classifiche in Australia, Austria, Germania, Islanda, Lettonia, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Svizzera, UK e top10 in Canada e Stati Uniti.

In Italia “Houdini” è tra i 20 brani più trasmessi in radio, mentre il videoclip ha ottenuto visualizzazioni record su YouTube: attualmente oltre 106 milioni, dopo aver segnato il miglior debutto sulla piattaforma per un video rap nel 2024.