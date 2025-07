Energia, Pichetto: caldo crea situazioni a macchia di leopardo

Roma, 2 lug. (askanews) – “Questo caldo persistente sta creando delle situazioni a macchia di leopardo (in Italia), perché certamente può creare condizioni di siccità, in particolare nel Sud, come si è già verificato lo scorso anno. Ma bastava vedere i dati di Bardonecchia l’altro ieri, sta anche portando tanta acqua in alcune Regioni d’Italia, al punto che anche nel 2024 abbiamo avuto rispetto all’idroelettrico un anno che possiamo dire favorevole”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, su sky Tg24 risponde a una domanda sulle ricadute per la rete energetica italiana del caldo di queste settimane.

“Questa è la caratteristica di questa straordinarietà che sta diventando ordinaria: quella di non essere più lo standard degli anni precedenti. Naturalmente c’è la questione delle dighe, idroelettrico significa anche intervenire con l’adeguamento delle dighe. Ma rendersi conto che a questo punto le dighe servono a immagazzinare l’acqua quando ne viene troppa e a rilasciarla quando viene la siccità. Questo – ha concluso – vuol dire adattamento di un quadro nazionale che non può essere lasciato al caso, ma deve essere un piano condotto con determinazione”.