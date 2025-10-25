Energia, Pichetto: per l’Italia il futuro è il nucleare

Roma, 25 ott. (askanews) – Il futuro dell’energia per l’Italia è nel nucleare. Perché i consumi raddoppieranno negli anni a venire e non si può pensare di “tappezzare il Paese di pannelli fotovoltaici e pale eoliche”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a un dibattito durante gli Stati generali della casa, organizzati a Torino da Forza Italia.

“Noi oggi consumiamo 310 miliardi di kilowatt all’anno e le previsioni di tutti gli analisti sono che tra 15-20 andremo al doppio. Pensiamo solo all’intelligenza artificiale con le moderne strumentazioni. Non possiamo tappezzare il Paese di pannelli fotovoltaici e pale eoliche. E dobbiamo dare continuità di energia per mantenere le future generazioni in un paese ricco, in un paese che guarda al futuro”, ha detto.

“Dobbiamo mettere le nostre imprese in condizioni di competere e dobbiamo le nostre famiglie e i giovani di stare bene. Ecco perché il nucleare è il percorso da affiancare, da integrare, non va sostituire, ma è il futuro”, ha affernato.

Sul tema casa, secondo Pichetto “l’obiettivo che noi abbiamo è qualificare il nostro patrimonio edilizio. Significa inserirsi in quello che è il disegno dell’obiettivo finale, che lo chiamiamo ‘net zero’ o 2050, perché significa creare le condizioni perché le una delle tre grandi forme di emissioni – fabbricati, veicoli e agricoltura – i fabbricati possano diventare più sobri e farli costare meno”.

“L’obiettivo è questo: creare condizioni e l’interesse di essere più moderni”, ha concluso. (fonte immagine: Forza Italia).