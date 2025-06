Estate 2025, a Sanremo ecco “One Night Summer Hits”

Sanremo, 16 giu. (askanews) – Sanremo si prepara ad accogliere l’estate 2025 con la prima edizione del One Night Summer Hits, una rassegna di sei serate-evento pensate per fondere musica, spettacolo e valorizzazione del territorio. Il programma della manifestazione è stato presentato ufficialmente nella mattinata di lunedì 16 giugno presso la Sala Privé del Casinò di Sanremo: la Grande inaugurazione è fissata per il 19 luglio con Shade e Caro Wow, seguiti da Sethu e Chiello il 26 luglio. “Cercheremo di regalare emozioni alla Città di Sanremo e ai suoi ospiti – spiega Giuseppe Grande, direttore artistico dell’evento -, attraverso concerti musucali che avranno. Il palco sarà a Pian di Nave e lo calcheranno ospiti importanti del panorama musicale italiano, come Rose Villain, Nina Zilli, Sarah Toscano e Shade. Si prospetta un’estate magica, con tanto divertimento e amore, quello stesso amore che mettiamo nelle cose che facciamo”. “Lo One Night Summer Hits sarà il clou dell’estate sanremese – ha detto l’Assessore al Turismo di Sanremo, Alessandro Sindoni -. Sarà un’estate ricca di eventi per cittadini e turisti. Siamo contenti di avere investito tanti soldi per una stagione interessante per chi verrà a trovarci e non solo”A rendere ancora più speciali le serate sarà la presenza di sei conduttrici d’eccezione: Marianna Montagnino, Vanessa Minotti, Alessandra Tropiano, Vittoria Castagnotto, Fabrizia Santarelli e Elena Galliano, professioniste provenienti dal mondo del giornalismo, della televisione, della radio e dei social media che porteranno sul palco professionalità, eleganza e freschezza. “L’One Night Summer Hits di Sanremo è un progetto davvero molto interessante – è l’entusiasmo di Marianna Montagnino -. Ci sono concerti che definirei dei veri e propri spettacoli, con ospiti di gran prestigio. Sanremo merita un palcoscenico come questo. Vi aspettiamo a Pian di Nave quest’estate!”Tutti gli eventi saranno gratuiti fino ad esaurimento posti, con inizio a partire dalle ore 21. Maggiori dettagli e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale onenightsummerhits.it e sul sito ufficiale del Comune di Sanremo.