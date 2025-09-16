Euro supera 1,18 dollari, vicino massimi 4 anni a vigilia tassi Fed

1 minuto per la lettura
Roma, 16 set. (askanews) – Il dollaro continua a deprezzarsi alla vigilia delle decisioni della Federal Reserve, da cui è atteso un primo taglio dei tassi dopo la lunga pausa operata a seguito della vittoria alle presidenziali di Donald Trump, che continua il suo duro pressing sull’istituzione. Nel pomeriggio l’euro supera quota 1,18 sul biglietto verde per la prima voltada luglio e si riavvicina ai massimi da quattro anni a questa parte, a quota 1,1811 sul biglietto verde.
