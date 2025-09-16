X
<
>

Euro supera 1,18 dollari, vicino massimi 4 anni a vigilia tassi Fed

| 16 Settembre 2025 14:12 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 16 set. (askanews) – Il dollaro continua a deprezzarsi alla vigilia delle decisioni della Federal Reserve, da cui è atteso un primo taglio dei tassi dopo la lunga pausa operata a seguito della vittoria alle presidenziali di Donald Trump, che continua il suo duro pressing sull’istituzione. Nel pomeriggio l’euro supera quota 1,18 sul biglietto verde per la prima voltada luglio e si riavvicina ai massimi da quattro anni a questa parte, a quota 1,1811 sul biglietto verde.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA