Europa League: la Roma pesca Lille e Stoccarda, per il Bologna Aston Villa e Salisburgo

MONTE CARLO (MONACO) – La Roma, quinta classificata nell’ultima stagione di Serie A, nella prima fase della Europa League 2025-2026 affronterà in casa il Lille, il Viktoria Plzen, il Midtjylland e lo Stoccarda; mentre fuori casa sfiderà il Celtic, il Rangers, il Nizza e il Panathinaikos. Il Bologna, vincitore della Coppa Italia nell’ultima stagione, affronterà invece in casa il Salisburgo, il Celtic, il Friburgo di Vincenzo Grifo e il Brann; mentre fuori casa sfiderà l’Aston Villa, la Steaua Bucarest, il Maccabi Tel Aviv e il Celta Vigo. Questo l’esito del sorteggio svolto oggi a Montecarlo. Le date e gli orari precisi delle varie partite di Europa League saranno resi noti dalla Uefa domenica.

AVVERSARIE ROMA: Lille, Viktoria Plzen, Midtjylland, Stoccarda (in casa); Celtic, Rangers, Nizza, Panathinaikos (in trasferta).

AVVERSARIE BOLOGNA: Salisburgo, Celtic, Friburgo, Brann (in casa); Aston Villa, Steaua Bucarest, Maccabi Tel Aviv, Celta Vigo (in trasferta).

Queste le date approssimative della fase campionato di Europa League: 1^ giornata 24 e 25 settembre 2025, 2^ giornata 2 ottobre 2025, 3^ giornata 23 ottobre 2025, 4^ giornata 6 novembre 2025, 5^ giornata 27 novembre 2025, 6^ giornata 11 dicembre 2025, 7^ giornata 7: 22 gennaio 2026, 8^ giornata 29 gennaio 2026. Queste invece le date della fase a eliminazione diretta di Europa League. Playoff: 19 e 26 febbraio 2026. Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026. Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026. Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026. Finale: 20 maggio 2026 (a Istanbul). Le prime 8 della classifica generale al termine della prima fase andranno direttamente agli ottavi di finale, come teste di serie. Le squadre che si piazzeranno tra il 9° e il 24° posto invece disputeranno i playoff (quelle tra il 9° e 16° posto sfideranno i club piazzati tra il 17° e il 24° posto).

LE AVVERSARIE DELLA FIORENTINA IN CONFERENCE

La Fiorentina nella prima fase della Conference League 2025-2026 affronterà in casa Dinamo Kiev, AEK Atene e Sigma Olomouc; mentre fuori casa sfiderà il Rapid Vienna, il Mainz e il Losanna. Questo l’esito del sorteggio svolto oggi a Montecarlo. Le date e gli orari precisi delle varie partite di Conference League saranno resi noti dalla Uefa domenica.

AVVERSARIE FIORENTINA: Dinamo Kiev, AEK Atene, Sigma Olomouc (in casa); Rapid Vienna, Mainz, Losanna (in trasferta).

Queste le date approssimative della fase campionato di Conference League: 1^ giornata 2 ottobre 2025, 2^ giornata 23 ottobre 2025, 3^ giornata 6 novembre 2025, 4^ giornata 27 novembre 2025, 5^ giornata 11 dicembre 2025, 6^ giornata 18 dicembre 2025. Queste le date della fase a eliminazione diretta di Conference League. Playoff: 19 e 26 febbraio 2026. Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026. Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026. Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026. Finale: 27 maggio 2026 (a Lipsia).

Le prime 8 della classifica generale al termine della prima fase andranno direttamente agli ottavi di finale, come teste di serie. Le squadre che si piazzeranno tra il 9° e il 24° posto invece disputeranno i playoff (quelle tra il 9° e 16° posto sfideranno i club piazzati tra il 17° e il 24° posto).

