Europee, Conte: obiettivo costruire alternativa, non superare Pd

Roma, 20 dic. (askanews) – La appassiona il dibattito sul “federatore” del centrosinistra? “Mi appassiona molto – ha risposto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervistato a Radio24 Mattino – il lavoro che stiamo facendo giorno dopo giorno nel dialogo con le altre forze di opposizione per costruire una alternativa alle forze di governo e un progetto utile per i cittadini: sperando di non trovare troppe macerie, troppi disastri quando arriverà il momento di governare”.

“Mi appassionano di più i temi, le materie – ha ribadito l’ex presidente del Consiglio – che stiamo affinando per una convergenza seria: la cosa importante è farsi trovare pronti il giorno dopo. Ma la convergenza richiede metodo di lavoro e un impegno, una fatica per mettere a punto obiettivi condivisi. La convergenza è un risultato, non può essere un punto di partenza, una federazione che decidiamo oggi, come una sorta di alchimia di laboratorio”.

Nelle elezioni europee, ha precisato Conte, “superare il Pd non è un obiettivo: si parla di noi gomito a gomito nei sondaggi, ma io sono molto contento del percorso che stiamo facendo come M5S, di chiarezza politica, siamo coerenti, manteniamo le posizioni. Un riscontro alle elezioni europee sarebbe molto auspicabile ma mi interessa la traiettoria futura, guardo più avanti”, ha concluso.