Ex Ilva, Bonomi: nazionalizzazione solo come soluzione ponte

Roma, 11 gen. (askanews) – La nazionalizzazione dell’ex Ilva “ha un senso se si ha un progetto industriale per il futuro.

L’acciaio di Stato sappiamo già quanto ci è costato negli anni passati, quanto è costato ai contribuenti italiani. Non credo che sia quella la strada finale”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Rainews 24 aggiunendo che “se è un ponte per una soluzione futura industriale ha un senso. Se invece è solo per risolvere il problema elettorale del territorio allora questo non va bene”.

Bonomi ha poi sottolineato che “per poter trovare una soluzione bisogna conoscere tutti i termini della vicenda. Ad oggi sui patti parasociali firmati all’epoca dal Governo Conte con gli investitori indiani non abbiamo conoscenza del contenuto. Diventa difficile poter proporre una soluzione non avendo tutti i termini della questione sul tavolo. Quando conosceremo tutta la situazione forse potremo fare anche delle proposte”.