Ex-Ilva, Mantovano: momento drammatico, l’eredità è pesante

Roma, 21 mag. (askanews) – E’ “particolarmente drammatico il momento in cui cade questo incontro, certamente uno dei più difficili se non il più difficile in assoluto da quando abbiamo iniziato a vederci, cioè dall’avvio dell’attività del governo, che è coinciso anche con la presa in carico della questione Ex-Ilva. Io non ricordo e credo che nessuno di noi a questo tavolo ricordi momenti facili. Il percorso è sempre stato particolarmente complicato all’inizio con la necessità di fare i conti con un socio privato che certamente non aveva scelto nessuno di noi, ma che ci ha lasciato un’eredità pesante che stiamo provando a gestire in materia soprattutto di sicurezza degli impianti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, alla riunione sull’ex-Ilva a Palazzo Chigi.