Fabrice Cambolive nominato Ceo della marca Renault

PARIGI (ITALPRESS) – A partire dal 1° febbraio 2023, Fabrice Cambolive è nominato CEO della Marca Renault. Membro del Leadership Team del Gruppo Renault, riporterà a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault. Nel suo nuovo ruolo, Fabrice Cambolive farà leva sul Comitato di Direzione della Marca Renault per consolidare lo sviluppo sostenibile e redditizio della Marca Renault. Garantirà anche la trasformazione della Marca con il lancio di 14 nuovi veicoli della Marca stessa entro il 2025 e con la sua espansione in Europa e sui mercati internazionali.

“Sono orgoglioso del fatto che Fabrice Cambolive, con i suoi 30 anni di esperienza nel Gruppo, riprenda le redini della Marca Renault. Con il suo impegno, la sua esperienza internazionale e profonda conoscenza del Gruppo, potrà continuare a garantire la crescita della Marca nei segmenti creatori di valore. Conto su di lui per guidare i team nella profonda trasformazione a cui andrà incontro la Marca Renault nei prossimi anni” ha dichiarato Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).