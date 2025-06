Fatturato Ho.re.ca +23% in 5 anni, ruolo essenziale su territorio

Roma, 24 giu. (askanews) – Una filiera fondamentale per l’economia italiana, che pesa per il 5,7% sul Pil e che nel 2024 ha registrato oltre 107 miliardi di fatturato, con un aumento del 23% rispetto al 2019, e quasi 54 miliardi di Valore Aggiunto. E’ la filiera Ho.Re.Ca., che occupa un milione e mezzo di addetti in 382mila imprese su tutto il territorio italiano e che nutre il paese, come emerso dal Rapporto strategico “Nutrire il Paese, connettere le persone” presentato oggi alla Camera da Italgrob e curato da The European House – Ambrosetti.Antonio Portaccio, presidente Italgrob: “Il rapporto è contestualizzato nella situazione geopolitica che sta caratterizzando i giorni nostri, è un’onda lunga che ci portiamo da diversi eventi che si sono susseguiti e anche accavallati. Quindi scontiamo questa particolare problematica: una su tutte la diminuzione del potere di acquisto delle famiglie”. “Negli ultimi 10 anni la spesa nel settore alimentare tra consumi domestici e fuori casa è rimasta pressocchè invariata”.Ma i consumi sono una variabile fondamentale e rilanciarli è la parola d’ordine, soprattutto nel Sud Italia, dove la spesa alimentare fuori casa vale circa il 60% rispetto al Nord Italia.Antonio Portaccio, presidente Italgrob: “L’incidenza sul Pil del solo mondo Ho.re.ca e degli aggregati dei pubblici esercizi sviluppa circa un 5,7% del Pil nazionale, dei numeri molto importanti: vanno sostenuti, la domanda interna va sostenuta. Come si può sostenere? Adottando delle politiche mirate a fare ripartire i consumi”.Perché la riduzione del potere d’acquisto pesa direttamente sulle abitudini e sui consumi alimentari degli italiani e ovviamente sull’intera filiera agroalimentare. “Rilanciare l’agroalimentare – aggiunge Portaccio – rilanciare l’Ho.re.ca significa aiutare tutta la filiera a portare avanti un percorso virtuoso in un contesto economico strategico e importante per l’economia nazionale”.Ma quali sono le richieste di Italgrob e della filiera Ho.re.ca al Governo? Il presidente Italgrob spiega: “La principale priorità di Italgrob è una e una sola: avere il riconoscimento politico della categoria, arrivare a essere riconosciuti per il lavoro che facciamo”.Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici: “Il Governo è aperto alle proposte dell’Ho.re.ca perché questa è una filiera fondamentale che porta beni e servizi ai nostri concittadini, dai centri delle città alle periferie delle città, permettendo ai bar e ai locali di rimanere aperti e quindi di lasciare una luce nelle periferie, dando anche dei presidi di sicurezza”.Insomma, la filiera Ho.re.ca svolge anche un ruolo essenziale di valorizzazione dell’ecosistema sociale, anche e soprattutto in aree a rischio di depopolamento. Un ruolo riconosciuto dal Governo. “Chiaramente – ha spiegato Morelli – su questi argomenti una soluzione semplice non c’è ma l’Ho.re.ca fa parte della filiera ed è parte di quel menu che permette al governo di lavorare anche su quanto è necessario fare per migliorare la sicurezza, migliorare le potenzialità economiche di alcuni territori e chiaramente dare un servizio ai nostri concittadini”.