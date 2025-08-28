Fed, Lisa Cook fa causa a Trump contro suo licenziamento

1 minuto per la lettura
New York, 28 ago. (askanews) – La governatrice della Federal Reserve Lisa Cook ha depositato, giovedì, presso il tribunale distrettuale federale di Washington, D.C., una causa contro il presidente Donald Trump.
Cook sta tentando di bloccare la decisione presidenziale sul suo licenziamento, motivato da una frode sui mutui. Secondo Trump, la Cook avrebbe indicato due residenze principali nella richiesta di un mutuo, infrangendo la legge che ne richiede solo uno.
La causa della governatrice della Fed sostiene che Trump abbia violato la legge tentando di rimuoverla dal suo incarico senza una valida ragione. Il caso innesca una battaglia legale senza precedenti che mette alla prova il potere di Trump sul consiglio della Banca Centrale, considerato da sempre un organo indipendente.
