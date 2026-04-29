Fed, Powell scherza con i giornalisti: “Non ci vediamo la prossima volta”

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Roma, 29 apr. (askanews) – “Grazie a tutti. Non ci vediamo la prossima volta”. (I won’t see you next time). È la battuta con cui il presidente uscente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha salutato i giornalisti presenti alla sua ultima conferenza stampa prima della scadenza del suo mandato alla guida dell’istituzione, che termina il 15 maggio.
Nella stessa conferenza stampa Powell ha confermato che resterà nel direttorio come governatore (in questo caso il suo mandato scade a gennaio 2028) fino a quanto le recenti dispute legali con il Dipartimento di Giustizia Usa non saranno definitivamente chiuse.
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