Fed, Powell: Valutiamo con cautela modifiche a politica monetaria

New York, 22 ago. (askanews) – “Il nostro tasso di riferimento è ora di 100 punti base più vicino alla neutralità rispetto a un anno fa, e la stabilità del tasso di disoccupazione e di altri indicatori del mercato del lavoro ci consente di procedere con cautela nel valutare eventuali modifiche al nostro orientamento di politica monetaria”. Lo ha dichiarato il presidente della Fed Jerome Powell, intervenendo al simposio delle banche centrali a Jackson Hole in Wyoming.

“I rischi di inflazione sono orientati al rialzo, mentre l’occupazione è orientata al ribasso” ha sottolineato, aggiungendo che la Fed si trova ad affrontare “una situazione difficile” e che è “possibile che i dazi possano stimolare un’inflazione duratura e questo è un rischio da valutare e gestire”.