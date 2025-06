Federica Brignone e Banca Generali, 15 anni di collaborazione

Milano, 19 giu. (askanews) – La storia di una collaborazione che dura da 15 anni e ha accompagnato la crescita di una campionessa. Federica Brignone dal 2010 è affiancata da Banca Generali, nelle tante vittorie e anche nei momenti difficili come quello dell’ultimo, gravissimo infortunio che mette a rischio la sciatrice vincitrice della Coppa del Mondo in carica per le Olimpiadi di Milano Cortina. Dietro a questo sostegno c’è l’idea che Federica Brignone possa ispirare anche le nuove generazioni.”Questi elementi umani – ha detto ad askanews Andrea Ragaini, vicedirettore generale di Banca Generali – hanno a mio avviso consentito molto a Federica di far sì che il suo talento venisse trasformato in successo. Ecco, noi ricerchiamo talento come banca da sempre, cerchiamo talento dei nostri consulenti finanziari, i nostri consulenti finanziari sono gli uomini e le donne di fiducia dei nostri clienti e il talento però da solo non basta: come per Federica, serve determinazione, dedizione, capacità di far accadere le cose, volontà di farle accadere, studio e applicazione”.La Brignone ha preso parte a Milano, nella torre disegnata da Zaia Hadid, all’evento “Slalom tra campioni” e ha parlato di quello che ha significato per lei il sostegno di Banca Generali in questi anni. “È stato un binomio incredibile – ha detto la campionessa -: intanto loro sono sempre stati molto corretti con me, hanno sempre rispettato quello che fosse il mio essere atleta e i miei impegni e miei allenamenti e quello secondo me è una cosa fondamentale. Poi ci sono sempre stati e ovviamente è diventata quasi una famiglia e hanno fatto tutto il bello è sono con me in tutti i miei migliori risultati, in tutti i miei percorsi, in tutte le mie stagioni incredibili che ci sono state”.L’evento milanese è stata anche l’occasione per la campionessa azzurra di incontrare i giovani talenti che vogliono diventare private banker. “Per noi – ha concluso Marco Bernardi, vicedirettore generale di Banca Generali – è un motivo di orgoglio, anche perché abbiamo affiancato questo percorso di crescita anche al nostro interno: siamo oggi una delle più importanti realtà del Private Banking, siamo cresciuti tantissimo in questi ultimi 15 anni, oggi possiamo vantare sicuramente una rete di assoluta eccellenza e delle persone di altissima qualità che si distinguono nel mercato del risparmio per le loro grandi competenze”.Caratteristiche che Banca Generali ha visto in Federica Brignone anni prima dei suoi successi internazionali.