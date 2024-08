Fedez ricoverato d’urgenza, tranquillizza: “Sto meglio, a presto”

Roma, 3 ago. (askanews) – C’è apprensione per le condizioni di Fedez ricoverato d’urgenza in ospedale Perrino di Brindisi durante la notte tra venerdì e sabato. Il rapper si stava dirigendo in Puglia, dove si sarebbe dovuto esibire in un noto locale di Gallipoli. A comunicare la notizia è il suo staff che, attraverso il profilo Instagram di Fedez, ha pubblicato una nota: “Purtroppo – si legge – durante il volo verso Gallipoli Federico non è stato bene, è stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati”. Il cantante è stato dimesso dopo poche ore.