Fedez risponde su Instagram all’attacco di Meloni a Ferragni

Roma, 17 dic. (askanews) – “È singolare che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia deciso di salire sul palco della sua ‘fantastica festa’ per parlare delle priorità del Paese, per dire ‘diffidate dalle persone che lavorano sul web’. Questa è la priorità del Paese secondo Meloni?”. Lo ha detto, tra le altre cose, Fedez in una storia su Instagram in riferimento alle parole dette da Meloni ad Atreju riferite a Chiara Ferragni.