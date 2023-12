Ferrari in corteo a Roma: all’Ospedale Isola Gemelli per beneficenza

Roma, 18 dic. (askanews) – Il centro di Roma si è tinto di rosso a pochi giorni dal Natale. Un corteo di 30 Ferrari ha sfilato nelle zone più famose della Capitale, sotto gli occhi meravigliati di tanti turisti, per partecipare all’evento di beneficenza organizzato dal Ferrari Club Passione Rossa, il club di proprietari di vetture Ferrari più attivo e più conosciuto in Italia con il suo presidente, Fabio Barone, titolare di cinque record mondiali di velocità, in collaborazione con l’Ospedale Isola Gemelli.

Le vetture, dopo aver completato il tour nel centro di Roma, scortate dai corpi di Polizia Penitenziaria e di Polizia di Roma Capitale, toccando i luoghi più caratteristici della città, tra i quali, Trinità dei Monti e Piazza del Popolo, hanno raggiunto l’Isola Tiberina per far visita e portare doni ai bambini ricoverati all’Ospedale Isola Gemelli.

Barone, al timone del club Passione Rossa da 25 anni e con oltre 800 raduni Ferrari alle spalle, ha espresso grande soddisfazione per la piena riuscita dell’evento a scopo benefico: “Siamo davvero onorati e felici per aver potuto regalare emozioni e sorrisi ai bambini, ringrazio la direzione dell’Ospedale Isola Gemelli, il Comune di Roma e le FF.OO. per aver collaborato ed essere state a fianco del Ferrari Club Passione Rossa in questa giornata memorabile”.