X
<
>

Festa di Roma, primo red carpet con Cortellesi e “La vita va così”

| 16 Ottobre 2025 00:03 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 15 ott. (askanews) – Con il primo red carpet, prende ufficialmente il via la 20esima Festa del Cinema di Roma. Apre “La vita va così” di Riccardo Milani, con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi, tutti sul tappeto rosso con le musiche del film, che uscirà poi nelle sale il 23 ottobre.All’Auditorium Parco della Musica anche la giuria, guidata da Paola Cortellesi, moglie di Milani, e la conduttrice della cerimonia d’apertura di questa edizione, l’attrice, dj, conduttrice, scrittrice e cantante, Ema Stokholma.A sfilare tra gli altri, il sindaco Roberto Gualtieri, Tiziana Rocca e Giulio Base, Roberto Bolle, Rita Rusic.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI