X
<
>

Festa Roma, Panahi: il mio cinema sociale grazie al Neorealismo

| 23 Ottobre 2025 00:01 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 22 ott. (askanews) – Il regista iraniano Jafar Panahi alla festa del cinema di Roma ha raccontato l’importanza dei film italiani per la sua crescita artistica.”Per me è importante essere qui in Italia perché il neorealismo italiano mi ha portato a essere un regista del cinema sociale e ‘Nuovo cinema Paradiso’ di Tornatore mi ha ricordato che amavo il cinema”, ha detto dal red carpet prima della sua serata d’onore.Il grande regista iraniano alla Festa di Roma presenta al pubblico il suo nuovo film, “Un semplice incidente”, che ha ottenuto la Palma d’oro quest’anno a Cannes e che dal 6 novembre sarà nei cinema italiani e riceve il Premio alla Carriera, che gli viene consegnato proprio da Giuseppe Tornatore.

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDIZIONI DIGITALI