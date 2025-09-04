X
Fi, Tajani: confrontarsi con Calenda per costruire insieme

4 Settembre 2025

Askanews
Roma, 4 set. (askanews) – Ci sarà anche il leader di Azione Carlo Calenda tra gli ospiti della Festa nazionale di Forza Italia giovani Azzurra libertà, dal 12 al 14 settembre a San Benedetto del Tronto. Lo ha annunciato il segretario di FI, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento alla Camera.

“E’ giusto confrontarsi con chi rivendica con orgoglio di essere centrista. Con Azione abbiamo fatto un percorso comune in Basilicata, credo che anche a Milano per l’elezione del sindaco si possa avviare un confronto con Azione”, ha detto il vicepremier sottolineando che occorre rivolgersi “a tutti quegli elettori che non si riconoscono più nel centro sinistra”.
Con Calenda “vogliamo comprendere che cosa si può costruire insieme al di là dell’appartenenza o meno al centrodestra”, ha aggiunto.

