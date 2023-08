Fi, verso congresso a febbraio-marzo e Battistoni a organizzazione

Roma, 2 ago. (askanews) – La data del congresso da celebrare prima delle Europee, ma anche piccoli ritocchi alla squadra, i primi della guida Tajani. Domani alle 10 si riunirà la segreteria di Forza Italia e tra le decisioni da assumere ci sarà proprio quella relativa alla celebrazione del primo congresso post Berlusconi. L’orientamento, spiegano, è quello di tenerlo tra febbraio e marzo. E’ lo stesso Tajani a spiegare perché proporrà che si svolga prima della tornata del voto di giugno. “Credo sia giusto – dice – preparare anche le elezioni europee e le regionali e comunali con un partito organizzato dopo una scelta democratica”, quello a cui penso è “un congresso che deve essere di contenuti: quindi vogliamo far sì che il congresso diventi momento di valorizzazione dei contenuti da presentare alle elezioni proprio perché vogliamo essere forza di governo come lo siano a livello nazionale anche a livello europeo”.

A quel congresso Tajani si candiderà come segretario, di fatto il numero uno dopo la decisione di lasciare al solo Berlusconi il ruolo di presidente. Al momento non ci sono altri nomi in campo.

Ma domani, spiega sempre il segretario di Fi, ci saranno alcune novità per quanto riguarda i responsabili dei settori. In particolare, all’Organizzazione al posto di Gregorio Fontana, dovrebbe arrivare Francesco Battistoni, considerato un fedelissimo di Tajani.

Altra novità dovrebbe essere una modifica dello statuto che consenta di saltare i congressi comunali e procedere direttamente alla convocazione di quelli provinciali, che dovrebbero tenersi già a novembre.