Fiat Grande Panda eletta “Auto Europa 2026”

TORINO (ITALPRESS) – Fiat Grande Panda conquista il titolo di “Auto Europa 2026”, affermandosi come nuova protagonista del panorama automobilistico italiano ed internazionale. Il riconoscimento, promosso dall’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA), celebra da quattro decenni i veicoli che meglio interpretano innovazione, design e qualità, elementi che Grande Panda incarna con una proposta contemporanea, accessibile e vicina alle persone.

Il premio è stato assegnato a valle di un processo di valutazione che coinvolge in modo unico l’ecosistema dell’automotive: la giuria dei giornalisti UIGA, la Giuria Opinion Leader composta da 160 esperti e il pubblico online. Un voto congiunto che valorizza la credibilità tecnica degli addetti ai lavori e la voce della community degli appassionati.

“Il Premio Auto Europa è un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio ed è un tributo al lavoro del team e alla forza del design italiano, ma soprattutto alla fiducia di clienti e famiglie che ritrovano in FIAT una mobilità accessibile e sostenibile. Grande Panda con le sue dimensioni compatte e una personalità inconfondibile, riflette i valori fondamentali di FIAT: funzionalità, sostenibilità e design emozionale” dichiara Alessio Scutari, Managing Director FIAT & Abarth Italia.

Molto più di una semplice auto, Grande Panda è il fulcro della nuova famiglia globale di vetture FIAT. Grande Panda offre una soluzione concretamente pragmatica e inclusivamente accessibile per un pubblico globale. Ispirato allo spirito di mobilità della Panda originale degli anni ’80, il modello presenta proporzioni audaci, linee decise ed elementi stilistici distintivi come i fari a LED in stile pixel, le luci posteriori a forma di cubo e la caratteristica scritta tridimensionale “PANDA” sulle portiere.

Anche gli interni mantengono il focus su un design intelligente e centrato sulle persone, offrendo uno dei migliori livelli di abitabilità in termini di spazio per le spalle nel segmento, opzioni di stivaggio flessibili e una tecnologia intuitiva pensata per la vita quotidiana.

Incarnando la missione di FIAT di offrire libertà di scelta a tutti, la Grande Panda è disponibile con una gamma completa di motorizzazioni – benzina, ibride ed elettriche – per soddisfare le diverse esigenze dei clienti del segmento B in ogni mercato.

Il titolo si inserisce in una storia di successi che ha visto FIAT protagonista nelle preferenze di pubblico e critica per la nona volta nella storia del premio, confermando il legame del brand con la cultura dell’auto in Italia.

FIAT vanta una tradizione vincente al Premio Auto Europa, con modelli che hanno segnato epoche e innovazioni: dalla Tipo (1989) alla Punto (1995), passando per Panda (2004) e 500 elettrica (2022), ogni generazione ha saputo interpretare i valori di design, funzionalità e accessibilità che il riconoscimento celebra. La vittoria di Grande Panda nel 2025 conferma la continuità di un percorso ed è la testimonianza della continua innovazione del marchio e della sua passione per la creazione di auto che migliorano la vita di tutti.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).