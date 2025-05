Fiat Professional lancia Tris, il primo veicolo elettrico a 3 ruote

TORINO (ITALPRESS) – Fiat prosegue il suo percorso verso una mobilità sostenibile con il lancio di Tris, un innovativo veicolo elettrico a tre ruote. Primo modello a tre ruote nella storia del marchio, arricchisce la gamma Fiat Professional con un nuovo veicolo versatile, disponibile in tre configurazioni: cabinato, con pianale e con cassone.

Progettato per rispondere alle esigenze della micromobilità, Tris unisce l’iconico design italiano a convenienza e versatilità, offrendo una soluzione business a zero emissioni, semplice da usare. Fiat Professional ha posizionato strategicamente TRIS per svolgere un ruolo chiave nella sua espansione globale, con un focus particolare in Africa e Medio Oriente.

“Tris è molto più di un nuovo veicolo: è una svolta nel modo in cui pensiamo la mobilità urbana. Nato dalla creatività italiana del Centro Stile e progettato per rispondere alle esigenze della vita quotidiana. Con la crescita delle città e l’urgenza di soluzioni di trasporto pulite e accessibili, abbiamo visto un’opportunità per offrire qualcosa di radicalmente semplice e profondamente utile. TRIS risponde a questa necessità offrendo ai lavoratori indipendenti, alle piccole imprese e alle comunità svantaggiate uno strumento conveniente e a zero emissioni per crescere. Con il debutto in Medio Oriente e Africa, TRIS è pronto a trasformare la mobilità dell’ultimo miglio, aprendo nuove porte all’inclusione sociale e all’emancipazione economica. E crediamo che il suo potenziale vada ben oltre: l’Europa potrebbe essere la prossima tappa, perchè questa soluzione intelligente e sostenibile parla un linguaggio universale” ha commentato Olivier Francois, CEO di FIAT e Chief Marketing Officer globale di Stellantis.



Il nome “Tris” simboleggia le tre ruote del veicolo, il suo design modulare e la distintiva firma luminosa a tre LED. La sua semplicità ne facilita la pronuncia in numerose lingue, permettendogli di entrare in sintonia con pubblici diversi in tutto il mondo. Unendo sostenibilità, accessibilità e funzionalità, rappresenta una soluzione di business intelligente, pensata per affrontare le sfide della mobilità moderna, rimanendo fedele alla tradizione di innovazione ed eccellenza di Fiat Professional.

Veicolo professionale versatile, Tris è progettato per una vasta gamma di applicazioni: dalla logistica urbana alla consegna dell’ultimo miglio, fino a servizi mobili e trasporti essenziali. Grazie alle sue dimensioni compatte, al motore elettrico e al design adattabile, è la soluzione ideale per ambienti urbani congestionati e aree in rapida espansione nei mercati emergenti. Prodotto in Marocco, Tris sarà lanciato nei principali mercati della regione MEA, a testimonianza dell’impegno di Fiat Professional per una mobilità accessibile a tutti. Rappresenta una soluzione flessibile e scalabile: la sua convenienza, facilità d’uso e bassi costi di gestione lo rendono un veicolo inclusivo, capace di abbattere le barriere tradizionali all’accesso alla proprietà di un veicolo nuovo. Offrendo formule di leasing e opzioni di riscatto, TRIS dà potere a un’ampia fascia di utenti: dagli imprenditori locali ai lavoratori dell’economia informale.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).