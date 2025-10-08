Fiat Topolino e IREN accendono la mobilità elettrica

TORINO (ITALPRESS) – Nuova collaborazione strategica tra Fiat e Iren luce gas e servizi per “accendere” la mobilità elettrica nelle città italiane grazie alla Fiat Topolino, il quadriciclo 100% elettrico pensato per la mobilità urbana semplice, accessibile e a zero emissioni. Con questa iniziativa, due eccellenze italiane si incontrano per offrire ai cittadini un nuovo modo di vivere la città: più green, più smart, più vicino alle persone. Fiat Topolino non è solo un mezzo di trasporto, ma un invito a riscoprire la bellezza dei piccoli spostamenti, con un design iconico immediatamente riconoscibile.

Grazie a questo accordo, i clienti Iren luce gas e servizi potranno accedere a offerte dedicate per l’acquisto di Fiat Topolino, e per chi è già cliente Topolino, soluzioni vantaggiose che integrano energia green e servizi di ricarica. In particolare, per i clienti Iren è previsto uno sconto di 1.000 euro per l’acquisto di Topolino mentre, chi ha già acquistato Topolino e diventa nuovo cliente Iren, potrà sottoscrivere un’offerta luce a prezzo fisso esclusiva e ricevere 150 (**) di BONUS che equivalgono, mediamente, alla spesa annuale per la ricarica di Topolino.

Fino a fine ottobre, una Fiat Topolino sarà in esposizione presso lo store Iren di Piazza Raggi 6, a Genova, e a seguire in altri sportelli nei territori del Gruppo. Iren attiverà inoltre un numero verde dedicato: attraverso questo canale, i clienti potranno ricevere supporto per completare l’acquisto della Topolino sui canali digitali, ottenere informazioni sull’offerta Luce abbinata ed essere indirizzati al servizio di assistenza per la sottoscrizione dell’offerta. L’iniziativa si inserisce in un percorso condiviso di transizione ecologica, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita nei centri urbani.

“Topolino rappresenta la nostra idea di mobilità urbana sostenibile: semplice, accessibile e divertente. La collaborazione con IREN ci permette di ampliare questa visione, offrendo ai cittadini un ecosistema integrato di soluzioni per muoversi in città in modo responsabile, conveniente e desiderabile” ha dichiarato Alessio Scutari, Managing Director Fiat Italia.



“Siamo orgogliosi di avviare questa nuova partnership, che si inserisce nel percorso di crescita e innovazione perseguito dalla nostra business unit e da tutto il Gruppo Iren – ha aggiunto Paolo Robutti, Deputy Ceo di Iren Mercato -. Lavorare insieme a un partner di eccellenza come Fiat conferma il nostro impegno nello sviluppo di servizi integrati per i nostri clienti e nella valorizzazione della mobilità elettrica, a supporto della transizione energetica nei territori in cui operiamo”.

E’ possibile accedere alle offerte recandosi presso la rete dei concessionari Fiat, presso gli store Iren coinvolti nel progetto. Disponibile in due versioni – Topolino e Topolino Dolcevita – il nuovo quadriciclo elettrico è compatto, elegante e perfetto per muoversi in città con agilità e zero emissioni.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).