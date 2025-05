Filosa in visita allo stabilimento di Vigo “Sono molto entusiasta del progetto CustomFit”

VIGO (SPAGNA) (ITALPRESS) – “È stato un piacere visitare oggi la Spagna, un Paese molto importante per la nostra azienda, e conoscere di persona il team. Sono colpito, ma non sorpreso, dall’impegno e dalla voglia di fare dei nostri colleghi, mossi da una vera e propria mentalità imprenditoriale. Sono molto entusiasta del progetto CustomFit, il nuovo programma di conversione e personalizzazione sui veicoli commerciali, che ci dà la possibilità di effettuare conversioni direttamente nei nostri stabilimenti di produzione, garantendo i più alti standard di qualità e flessibilità. Lo stabilimento di Vigo è un esempio di esperienza e maturità. Sono convinto che insieme al team spagnolo raggiungeremo grandi risultati”. Queste le parole di Antonio Filosa, dal prossimo 23 giugno nuovo Ceo di Stellantis, che oggi ha visitato lo stabilimento del Gruppo a Vigo, in Spagna, nel tour di saluto ai dipendenti che ha già toccato Francia e Italia.

Filosa è stato accompagnato nella visita da Jean-Philippe Imparato (Chief Operating Officer, Enlarged Europe), Luca Napolitano (Stellantis Commercial Operations & Global Lancia Brand) e Anne Aboud (responsabile della business unit Stellantis Pro One). Nella fabbrica di Vigo, Filosa ha visitato le aree della qualità, della verniciatura, dell’assemblaggio e della saldatura delle scatole.

Lo stabilimento fa parte del cluster dei veicoli commerciali leggeri: con due linee di produzione, 6.300 dipendenti e un potenziale di 2.300 veicoli all’anno, nel 2024 ha prodotto 531 mila veicoli. Nelle prossime settimane, il ciclo di visite continuerà in altri siti Stellantis in tutto il mondo.

-Foto ufficio stampa Stellantis-

(ITALPRESS).