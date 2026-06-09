Fine della scuola a Roma, Municipio I a lavoro per ripartenza a settembre

(Adnkronos) – Mentre si chiude l’anno scolastico, il Municipio Roma I Centro è già impegnato nella programmazione del prossimo anno educativo “con l’obiettivo di garantire la continuità dei servizi e accompagnare al meglio la ripresa delle attività a settembre, anche in presenza dei cantieri attualmente in corso o di prossima apertura”. Gli interventi riguardano alcuni plessi coinvolti nei lavori promossi dal Dipartimento Lavori pubblici nell’ambito del programma Cis – Scuole Verdi, finalizzato alla riqualificazione, all’efficientamento energetico e al miglioramento degli edifici scolastici. Per quanto riguarda il primo gruppo di interventi, i lavori presso il nido Brontolo si concluderanno il 16 agosto, consentendo la regolare ripresa del servizio in vista del nuovo anno educativo. Il nido Cocetti riaprirà il 30 settembre, mentre per il nido Pinocchio la riapertura è prevista entro il periodo natalizio. Parallelamente, sono già state definite le soluzioni organizzative necessarie a garantire la continuità delle attività nei plessi interessati dai successivi interventi. La scuola dell’infanzia Biocca sarà temporaneamente trasferita presso il plesso Cattaneo, mentre il nido Mameli avvierà il nuovo anno educativo, già dal mese di settembre, negli spazi della scuola dell’infanzia La Scala.

“Sappiamo quanto l’avvio dell’anno scolastico ed educativo sia un momento delicato per le famiglie, per i bambini e per tutto il personale scolastico – afferma la presidente del Municipio Roma I Lorenza Bonaccorsi – Per questo stiamo lavorando fin da ora, in raccordo con gli uffici competenti, per accompagnare i cantieri con una programmazione attenta, chiara e sostenibile. I lavori in corso rappresentano un investimento importante sulla qualità e sulla sicurezza degli spazi educativi, ma il nostro impegno è fare in modo che ogni intervento sia gestito riducendo il più possibile i disagi per le comunità scolastiche. Il Municipio continuerà a seguire l’andamento dei lavori e a comunicare tempestivamente alle famiglie tutti gli aggiornamenti utili in vista della ripresa di settembre”.