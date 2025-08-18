Fiorello ricorda la televisione di Pippo Baudo: “Meravigliosa”

Roma, 18 ago. (askanews) – Rosario Fiorello ha reso omaggio alla salma di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie a Roma, incontrando i cronisti ha voluto ricordare la grandezza del presentatore e del contributo che ha dato alla storia delle televisione. “Oggi quella televisione con le pause lunghe i pezzi da 10 minuti, dei monologhi non è più pensabile ma era meravigliora. Invece io mi lo sono goduto, era meraviglioso. Sto parlando per me, era una grandissima televisione. La televisione degli anni 60, era fatta di perfezione, di motaggi perfetti, di balletti provati allo sfimimento, tu vedevi un prodotto veramente bellissimo, stupendo, Baudo ha unito a quella perfezione e il fatto umano. Il fattore dell’imprevisto, il fattore dell’umanità che Baudo ha inserito nella perfezione dei grandi varietà che a questo punto speriamo di tornare a fare. Magari non sarà più di moda, magari si cambieranno canale. Non vorrei che si perdisse quello che Baudo ha fatto”.