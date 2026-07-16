Belvedere Marittimo, arrestato un uomo con droga e munizioni

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La Polizia ha arrestato ai domiciliari un uomo a Belvedere Marittimo, sequestrando 210 grammi di droga tre cartucce.

COSENZA — Un nuovo colpo allo spaccio di stupefacenti è stato messo a segno sull’Alto Tirreno cosentino. Gli agenti della Polizia di Stato, in un’operazione congiunta tra la Squadra Mobile della Questura di Cosenza e il Commissariato di Diamante, hanno tratto in arresto un uomo a Belvedere Marittimo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata a seguito di mirati servizi di controllo del territorio. I poliziotti hanno proceduto a una serie di perquisizioni mirate, che hanno interessato la persona del sospetto, il suo veicolo e, infine, la sua abitazione.

IL SEQUESTRO A BELVEDERE: DROGA, BILANCINO E CARTUCCE DA FUCILE

Il controllo approfondito ha dato esito positivo, consentendo agli investigatori di rinvenire e porre sotto sequestro un significativo quantitativo di sostanza stupefacente e altro materiale illegale. Si tratta di 210 grammi di hashish, già pronti per essere immessi sul mercato locale. Un bilancino di precisione, utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Tre cartucce da fucile calibro 12, detenute illegalmente all’interno dell’abitazione. Al termine delle formalità di rito e su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la propria dimora. E’ stato così sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.