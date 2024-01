Fi,Piersilvio Berlusconi:Tajani è la persona giusta, fate buon lavoro

Milano, 31 gen. (askanews) – “Penso e spero che Forza Italia possa fare un buon lavoro. Tajani è la persona giusta, ha una leadership basata su una qualità importantissima che è la serietà, fatta attraverso il lavoro, il suo lavoro da membro del governo”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in occasione di un incontro stampa a Cologno Monzese.

L’ad di Mediaset ha ribadito che riguardo al suo impegno politico “la mia posizione non è cambiata, è vero che mi tirano sempre in ballo, e non parlo solo di giornali anche personalmente mi tirano in ballo”.